Sporting líder isolado do campeonato quatro anos depois

O Sporting é líder isolado do campeonato nacional, após o desaire do Benfica frente ao Boavista no Estádio do Bessa. Os leões têm mais um ponto que as águias.





Os verde e brancos não estavam sozinhos na liderança da 1.ª Liga desde setembro de 2016, ou seja, no início da temporada 2016/17, sendo que o treinador do Sporting era... Jorge Jesus. Os leões venceram os primeiros quatro jogos, sendo a única equipa a consegui-lo e, por isso, estiveram isolados na frente.Mais de quatro anos depois, o clube de Alvalade volta a liderar a liga de forma isolada, desta feita, após concluída a sexta ronda da competição.