Sporting manifesta pesar pela morte da mãe de Luís Figo

O Sporting manifestou, esta segunda-feira, pesar pela morte de Maria Joana Figo, mãe de Luís Figo, antigo internacional português formado em Alvalade e que representou a equipa principal dos leões entre 1991 e 1995.





"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Maria Joana Figo, mãe do antigo futebolista verde e branco Luís Figo. Aos familiares e amigos, em especial a Luís Figo, o Clube endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se em nota publicada no site oficial do clube verde e branco.