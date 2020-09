Sporting manifesta pesar pela morte do presidente do Núcleo de Almada

O Sporting manifestou o seu pesar pela morte de Carlos Cintra, presidente do Núcleo de Almada - o mais antigo núcleo leonino, com mais de 50 anos.





O Sporting fez questão de "enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção de Carlos Cintra" ao clube.O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Carlos Cintra, presidente da direcção do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Almada - anteriormente "Solar do Leões de Almada" e que é o mais antigo na Família Leonina, contando mais de 50 anos.Aos familiares e amigos, assim como a todo o Núcleo do SCP de Almada, o Clube endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção de Carlos Cintra ao Sporting CP