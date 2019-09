Sporting mostra faltas sobre "Bruno e outras entradas numa noite de dualidade de critérios"

O Sporting publicou esta segunda-feira um vídeo na sua página de Facebook onde, segundo escreve, mostra as "faltas sobre o Bruno [Fernandes] e outras entradas, numa noite de dualidade de critérios" no jogo com o Boavista da 5.ª jornada No total, são 15 os lances exibidos nas imagens da transmissão da Sport TV.Boavista e Sporting empataram 1-1, no jogo que marcou a estreia de Leonel Pontes como treinador leonino. Os axadrezados inauguraram o marcador aos sete minutos, por intermédio do defesa Marlon, mas o Sporting restabeleceu a igualdade aos 62 - em ambos os casos na marcação de livres diretos -, pelo médio Bruno Fernandes, que foi expulso aos 90'+1, por acumulação de cartões amarelos."Temos um dos melhores médios portugueses da atualidade que é o mais massacrado em termos de faltas e agressividade. As coisas passaram um pouco impunes", disse o treinador leonino. "O lance não é para expulsão. É uma decisão do árbitro. Tenho de respeitar. Não falo da expulsão, mas sim das faltas que sofreu. Se queremos os melhores dentro de campo, temos de os proteger e o Bruno não foi protegido", acrescentou.Já Beto, team manager do Sporting teceu duras críticas à arbitragem de Jorge Sousa. "Vocês não têm noção do sacrifício que os jogadores fazem para andar lá dentro. Eu tive essa experiência, custa muito. Não imaginam a frustração que é sofrer 10 faltas num jogo – seis do mesmo jogador – e nem um amarelo mostrado. Por amor de Deus, isto não", referiu o antigo internacional português.















