Sporting multado devido aos insultos dos seus adeptos a... Frederico Varandas

O Sporting foi multado devido ao comportamento dos seus adeptos na 7.ª jornada do campeonato, na derrota na receção ao Famalicão (1-2). Segundo o mapa de castigos, deliberado pelo Conselho de Disciplina da FPF, o Sporting vai ter de pagar multa de 510 euros pelos cânticos insultuosos para com... o presidente Frederico Varandas.

Para além disso, o clube foi também visado, em 1913 euros, pelos desacatos no final do jogo, nomeadamente a invasão às garagens do estádio. "Tentativa - Agressões graves a espetadores e outros intervenientes. Os adeptos do Sporting afetos aos GOA ‘Directivo Ultras XXI’ tentaram invadir a zona das viaturas dos jogadores e staff do Sporting (...?) arremessaram diversos objetos à força policial, nomeadamente grades de metal e garrafas de vidro, não tendo, no entanto, por mero acaso, atingido nenhum polícia", lê-se no relatório.