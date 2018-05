O Sporting vai ter de pagar mais de 13 mil euros de multas na sequência do jogo com o Benfica, na penúltima jornada do presente campeonato.Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, esta sexta-feira divulgado, o arremesso de tochas para o relvado junto à baliza onde estava Rui Patrício vale multa de 3.825 euros.O clube de Alvalade foi ainda multado em 1.148 euros pelo comportamento incorreto do público - exibição de tarjas -, ao que acrescenta mais 8.610 euros por reincidência.