Sporting não está interessado em jogadores do Sp. Braga

O Sporting não está em interessado em futebolistas do Sp. Braga. Nem em termos de compras no final da época, nem por trocas com jogadores, garante fonte da SAD leonina a Record.





António Salvador, líder do clube minhoto,da formação de Alvalade em Sequeira, Ricardo Esgaio e Paulinho, lembrando o elevado valor das cláusulas de rescisão."A querer os três, tinha de pagar 65 milhões de euros; querendo individualmente, um tem 15 milhões, outro tem 20 milhões e outro tem 30 milhões. Que o assunto fique arrumado de vez, é melhor ficar por aqui", disse Salvador.Recorde-se que o Sporting contratou o treinador Rúben Amorim ao Sp. Braga, pagando para o efeito, uma cláusula de 10 milhões de euros. António Salvador mostrou-sepor perder o técnico a meio da época.