Sporting não está interessado em Marcus Edwards

Marcus Edwards tem sido apontado como possível reforço do Sporting para a próxima temporada mas fonte oficial do emblema leonino negou a Record que o clube esteja interessado em contratar o avançado inglês do V. Guimarães.





Recorde-se que Marcus Edwards, de 21 anos, cumpriu a sua primeira época no D. Afonso Henriques e realizou 35 jogos oficiais na formação orientada por Ivo Vieira, com 9 golos marcados.