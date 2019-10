Sporting não vai recorrer da decisão do CD da FPF

O Sporting anunciou esta sexta-feira em comunicado que não irá recorrer da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a propósito da queixa apresentada contra o Alverca. Na nota publicada, os leões informam que irão acatar a decisão tomada de forma a permitir "o normal desenrolar" da Taça de Portugal.Lembre-se que na base da queixa dos leões estava a presença de Luan no encontro entre as duas equipas na 3.ª eliminatória da prova rainha, algo que o Sporting entendia ser irregular, pois o jogador estava suspenso preventivamente (o castigo só foi divulgado na sexta-feira, um dia depois da partida em que o Alverca bateu o Sporting por 2-0), logo não poderia ter sido opção na partida da prova rainha."A Sporting SAD foi hoje notificada da decisão de arquivamento proferida relativamente ao Futebol Clube de Alverca, registando a clarificação da posição dos órgãos de justiça disciplinar desportiva face a uma questão controvertida (controvérsia, aliás, bem patente em decisões proferidas em sentido diverso e no facto de a decisão de hoje não ter sido tomada de forma unânime, contando com um voto de vencido) e que a Sporting SAD entendeu ser seu dever clarificar.A Sporting SAD sublinha, tal como já afirmou no passado, ser necessário instituir um sistema em que os órgãos disciplinares passem a reunir com a periodicidade adequada às competições nacionais.A Sporting SAD novamente endereça ao Alverca as suas felicitações pela vitória obtida e informa que acatará esta decisão, permitindo o normal desenrolar da competição"