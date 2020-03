Sporting nega antecipação de receitas: «Não é esse o caminho»

O Sporting veio esta sábado, em comunicado assinado por Miguel Braga, negar a antecipação das receitas do contrato com a NOS.





Na nota assinada pelo diretor de comunicação, os leões sublinham que a direção de Frederico Varandas "não quer antecipar qualquer verba do contrato da NOS, muito menos os 229 milhões de que se fala numa notícia matinal. Não é esse o caminho", pode ler-se."Vamos começar por esclarecer: Frederico Varandas e a direcção do Sporting Clube de Portugal não querem antecipar qualquer verba do contrato da NOS, muito menos os 229 milhões de que se fala numa notícia matinal. Não é esse o caminho.Tendo o Sporting Clube de Portugal contraposto "que não tem qualquer novo contrato fechado com a Apollo e que os bancos são a fonte de financiamento prioritária", é lamentável e, no mínimo, estranho, que se noticie um acordo sobre um acordo inexistente e negado. Ou seja, que se faça uma notícia com informação desmentida, explicada e repetida.Assim, repito, neste momento, o Sporting Clube de Portugal não quer, nem pondera antecipar qualquer verba.É sabido e público que existe mais verba a antecipar do contrato da NOS, mas foi explicado e reforçado pelo Sporting Clube de Portugal que não existia vontade em fazer essa operação financeira. Os valores e antecipação referidos na notícia são fruto de uma imaginação fértil, mas, mais grave, é quando os mesmos foram desmentidos e todos os números explicados, se continue com o mesmo discurso.Tal como esta direcção defende a verdade desportiva, também defende a verdade informativa. Esta é uma altura crucial para o país, não é tempo para isto"