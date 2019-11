Sporting nega contactos do Flamengo por Wendel e garante que não será emprestado

O Globoesporte dá esta terça-feira conta do interesse do Flamengo em Wendel, citando declarações de Moisés dos Santos, que se intitula tio e empresário do jogador brasileiro. Fonte próxima dos leões garante a Record que não há qualquer contacto e que em caso algum será emprestado.





Record apurou ainda que a deixar o Sporting, Wendel nunca sairá por menos de 30 milhões de euros. Já quanto ao empresário, diz que o médio é representado por Tiago Ribeiro.