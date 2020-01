Sporting nega discussão com Acuña

O Sporting negou este sábado ter havido qualquer discussão que envolvesse Acuña e os leões. "É mentira que tenha havido qualquer discussão e, se tudo correr como esperado, Marcos Acuña estará disponível para o próximo jogo", pode ler-se num texto de opinião assinado no site dos verde e brancos por Miguel Braga, responsável da comunicação do Sporting. "São manobras identificadas para tentar desestabilizar", concluiu.





Recorde-se que o jogador argentino apresenta uma mialgia na coxa direita e, por esse motivo, não será opção para o jogo de hoje com o V. Setúbal (20h30). O internacional argentino junta-se assim a Renan que também continua entregue ao departamento clínico. Porém, segundo foi possível apurar, a mazela não é grave e o esquerdino poderá disputar o dérbi com o Benfica, no dia 17.