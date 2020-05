Sporting nega interesse em médio-defensivo sérvio

O Sporting desmente, a Record, o interesse em Njegos Petrovic, médio-defensivo sérvio do Estrela Vermelha que, segundo um diretor do clube sérvio, teria sido alvo de uma proposta de 4 milhões de euros por parte dos leões.





"O Sporting nunca falou com o agente desse jogador, e muito menos fez qualquer proposta ao clube. Não é verdade", começou por dizer a referida fonte ao nosso jornal, reforçando: "Não é assunto".A resposta dos leões surge na sequência das declarações do diretor do Estrela Vermelha, Zvezdan Terzic, ao jornal 'Informer', garantindo que os leões estariam "prontos para pagar" a referida quantia. Por outro lado, e numa reação até contraditória, o diretor desportivo do clube, Mitar Mrkela, negou a existência de qualquer proposta pelo jovem jogador.