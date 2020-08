Sporting nega interesse em Toni Martínez

O Sporting assumiu esta quinta-feira que "não está nem esteve" interessado em Toni Martínez, avançado que na época passada brilhou com a camisola do Famalicão. Fonte dos Famalicenses negou igualmente a Record que os leões tentam manifestado interesse no espanhol que tem contrato com o clube até 2022.





Tal como o nosso jornal avança hoje, é o FC Porto que está na corrida por Toni Martínez . A transferência poderá fazer-se abaixo dos cinco milhões de euros. No negócio poderá entrar também André Pereira, avançado que tem mais uma época de ligação ao FC Porto e que na segunda parte da temporada transata esteve emprestado ao Saragoça.