Sporting responde ao Belenenses SAD e nega dívida por Eduardo

O Sporting negou este sábado em comunicado ter qualquer dívida para com o Belenenses SAD relativamente à transferência de Eduardo Henrique no início da temporada. A reação surge na sequência do duro comunicado dos azuis, no qual a formação liderada por Rui Pedro Soares acusou os leões de ter em dívida 450 mil euros relativos à mudança do médio para Alvalade. No seu comunicado, o Sporting assegura que nada deve, até porque o "atleta foi contratado ao Internacional".





Por outro lado, o conjunto de Alvalade deixou ainda um reparo à atitude de Rui Pedro Soares para com Hugo Viana, assumindo até que esperava um pedido de desculpas."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD esclarece que nada deve à Belenenses SAD relativamente à transferência do jogador Eduardo Henrique. O atleta foi contratado ao SC Internacional e quaisquer dívidas ou litígios entre esses clubes não dizem respeito à Sporting CP - Futebol, SAD.Depois do comportamento lamentável e das insinuações proferidas ontem pelo presidente da Belenenses SAD nas bancadas do estádio da Cidade do Futebol da Federação Portuguesa de Futebol, esperava-se um pedido de desculpas à Sporting CP - Futebol, SAD e a Hugo Viana e não um texto do teor que foi publicado pela Belenenses SAD."