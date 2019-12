Sporting nega-se a libertar Plata para a seleção equatoriana

Tal como a seleção olímpica brasileira, que tem procurado nos últimos dias a todo o custo convencer o Sporting a libertar Wendel para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, também o Equador tentou nas últimas semanas fazer o mesmo com Gonzalo Plata, mas a resposta leonina, segundo o jornal 'El Comercio' foi a mesma: um "não".De acordo com aquela publicação, o técnico Jorge Célico e a sua equipa técnica conversaram no último mês e meio com as diversas equipas de forma a fazer ver a importância da presença dos jogadores, mas ao que parece os argumentos apresentados não terão sido suficientes para convencê-los.Para mais, como se sabe, o Pré-Olímpico não é uma data FIFA, pelo que os jogadores apenas serão libertados se os clubes assim o entenderem. Neste âmbito, de notar que apenas duas formações se terão mostrado abertas a prescindir dos seus jogadores, ao passo que a grande maioria se negou a libertá-los.Lembre-se que este torneio servirá de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, arrancando a 18 de janeiro e terminando a 9 de fevereiro. Na prática, e como os jogadores se terão de apresentar a 3 de janeiro para estágio, uma convocatória para esta prova implicaria uma ausência de um mês.