Sporting nega ter pedido apreensão de material da Juve Leo na Turquia

O Sporting refuta as queixas da Juventude Leonina que acusou a direção do clube de ter pedido à UEFA para que os seus membros entrassem no Estádio Fatih Terim sem o respetivo material de apoio.





"É falso, ao contrário do que alega o comunicado da Juve Leo, que tenha sido o Sporting a pedir à UEFA para tirar o material afeta à claque", garante o clube.