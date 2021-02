Sporting negoceia empréstimo de Bruno Gaspar para a MLS

O Sporting está a negociar o empréstimo de Bruno Gaspar com os Vancouver Whitecaps, emblema da Major Soccer League (MLS), apurou Record. A cedência será válida até 31 de dezembro deste ano, altura em que termina a época nos Estados Unidos.





Neste momento, o acordo ainda não está concluído, dado que os clubes encontram-se a discutir detalhes relativos à cláusula de opção de compra, que deve rondar os 2 milhões de euros.O luso-angolano, de 27 anos, é um dos jogadores considerados excedentários pelos leões e, depois de ter falhado a saída no mercado de inverno (esteve na lista do Colónia e do Elche, tem agora uma solução em vista. No clube canadiano, refira-se, atua Fredy Montero, ex-jogador do Sporting.