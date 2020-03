Sporting negoceia Rúben Amorim: proposta de 6 milhões em cima da mesa

O Sporting está a negociar a contratação de Rúben Amorim e, segundo Record apurou, tem em cima da mesa uma proposta de 6 milhões de euros. No negócio entram ainda o passe de Gelson Dala (80%), Ivanildo (50%) e Palhinha (30%), mas a ideia é que o médio português regresse a Alvalade na próxima época, sendo que o Sp. Braga também o quer envolver no negócio.





O nosso jornal apurou igualmente que já há entendimento entre o Sporting e o técnico dos bracarenses para que este venha ocupar o lugar de Silas.A resolução do negócio estará nas mãos de António Salvador, uma vez que o Sporting não vai chegar aos 10 milhões da cláusula de rescisão do atual treinador do Sp. Braga. Posto isso, o negócio poderá ficar fechado amanhã ou no final da época.A comprovar que quer fazer parte da solução e nunca ser um problema , Silas explicou ao diretor desportivo Hugo Viana que está disposto a a bdicar de uma verba a que teria direito , respeitante a ordenados da próxima temporada, caso saia do Sporting antes do fim da atual época, apurouEsta será uma das várias cláusulas presentes no vínculo do treinador com a SAD. O renunciar desta verba é apenas mais um passo que facilitará a mudança do comando técnico sem provocar grandes dificuldades aos cofres leoninos. Além disso, o nosso jornal sabe que Silas está disponível para aceitar um acordo amigável dentro do que está previsto na legislação em vigor, como, por exemplo, o pagamento do que faltar até o técnico leonino, de 43 anos, encontrar um novo clube.Silas, recorde-se, assinou, em setembro, um contrato válido até ao fim da presente temporada, com mais uma época de opção.O Sporting defronta esta noite o Famalicão (20 horas) no fecho da 23.ª jornada da Liga NOS