Sporting no apoio à luta de Joana Cruz

O Sporting colocou-se ao lado de Joana Cruz na luta da radialista, que revelou estar a combater um “cancro da mama agressivo”. “Quem tem ADN de Leão está pronto para qualquer batalha. Não estás sozinha, Joana Cruz. Estamos contigo”, partilharam os leões, nas suas redes sociais.

A locutora e apresentadora do podcast do Sporting ‘ADN de Leão’ diz-se “pronta” para batalhar: “ Tenho um tumor na mama que, felizmente, vi a tempo. Ele não sabe com quem se meteu. Faz a tua palpação mamária, faz exames com regularidade recomendada e em sítios de confiança.”