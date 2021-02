Sporting no top-10 de equipas que mais valorizaram no último ano

O Sporting é o 10º clube que mais valorizou no último ano, de acordo com um estudo realizado pela KPMG e partilhado pela própria consultora. Os leões aumentaram a cotação em 36,7 milhões de euros, para 163 milhões no total.





Esta lista é composta por clubes das cinco principais ligas, a inglesa, espanhola, alemã, italiana e francesa, mas não só. Também inclui emblemas portugueses, turcos, holandeses ou belgas.O top-10 é, porém, dominado por equipas das cinco principais ligas europeias, sendo a única exceção precisamente o Sporting. A líder a tabela de valorização está o Leeds United, com um crescimento de 130,4 milhões (240,9 de valor total). Segue-se o Fulham, com mais 117,5 milhões (263,5) e o Wolverhampton, que conta com vários portugueses nas fileiras e é orientado pelo luso Nuno Espírito Santo, subiu em 81,1 milhões (415,7). Destaque ainda para o Granada, que tem os portugueses Rui Silva, Domingos Duarte, Domingos Quina e João Costa, e surge na quinta posição, com valorização de 64,4 milhões (159,2).O estudo da KPMG é referente ao período de 12 meses entre fevereiro de 2020 e de 2021 e ao mesmo tempo que destaca as equipas que mais se valorizaram, também expõe a tendência de quebra generalizada no futebol europeu no que respeita à cotação dos jogadores. O mais valioso, Mbappé (PSG), continua a liderar a lista, mas baixou em 15 milhões, para 185. Harry Kane, no segundo posto, contrariou a tendência e até valorizou 1 milhão, para 125, os mesmos de Sterling (Man. City), que baixou 8 milhões. Lionel Messi nem sequer surge na lista dos mais valiosos, mas teve uma descida enorme de 27 milhões, para 75 milhões no total.