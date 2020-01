Sporting quis acompanhar situação clínica dos jogadores do V. Setúbal e sadinos recusaram

Na sequência do pedido do V. Setúbal para adiar o jogo com o Sporting, ao queapurou os leões entraram em contacto com os sadinos, no sentido de requerer que o diretor clínico dos verdes e brancos, João Pedro Araújo, estivesse por dentro da situação e evolução clínica dos jogadores sadinos. No entanto, esta hipótese terá sido recusada pelo Vitória, algo que, refira-se, surge após troca de palavras e justificações entre ambos os clubes.