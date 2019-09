Sporting oficializa a contratação de Fernando

Sporting anima fecho do mercado: as contratações, as vendas e quem pode chegar neste último dia



O Sporting oficializou a contratação de Fernando, uma notícia dada por Record em primeira mão. O extremo brasileiro, de 20 anos, chega por empréstimo do Shakhtar Donetsk até final da temporada.Como o nosso jornal adiantou, Fernando já não viaja hoje depois de durante o dia ainda ter estado a acertar alguns detalhes com o emblema ucraniano - numa altura em que já tinha tudo acertado com os leões.Os dirigentes leoninos já estavam no mercado à procura de mais um ala, e a venda do passe de Raphinha tornou este dossiê prioritário. Após terem tentado assegurar Paulinho, do Bayer Leverkusen, os responsáveis do clube de Alvalade viraram-se para Fernando, um talento com grande potencial que, no entanto, revelou algumas dificuldades de adaptação na Ucrânia.Ainda assim, no seu primeiro ano na Europa, sob o comando técnico de Paulo Fonseca, o brasileiro foi utilizado em 22 partidas oficiais nas quais marcou dois golos. Na presente época, já com o português Luís Castro no comando técnico, o camisola 99 do Shakhtar ainda não foi utilizado em qualquer jogo oficial."A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a cedência temporária do jogador Fernando até final da presente época desportiva.A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas a Fernando."