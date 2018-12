Luiz Phellype é oficial: os pormenores do contrato e do negócio

O Sporting confirmou, num comunicado no seu site, a contratação de Luiz Phellype ao P. Ferreira. O avançado, de 25 anos, assinou até 2024 e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Os leões não divulgaram o valor da transferência mas, comoadiantou, a mesma terá ficado nos 500 mil euros, mais os empréstimos do médio Rafael Barbosa e do extremo Elves Baldé aos pacenses.A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, para a aquisição do passe do jogador Luiz Phellype Luciano Silva.A Sporting CP – Futebol, SAD assinou um contrato válido com Luiz Phellype até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.Sporting CP – Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Luiz Phellype.