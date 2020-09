Sporting oficializa a contratação de Tabata

O Sporting oficializou a contratação de Bruno Tabata. O extremo contratado ao Portimonense vai vestir a camisola 7 e assinou por cinco épocas e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Um valor em linha com aqueles que blindam Pote e Nuno Santos, mais dois reforços contratados esta temporada pelo Sporting, e que demonstra que a estrutura do futebol verde e branco tem total confiança no extremo, de 23 anos, que representava o Portimonense desde 2016.





Tabata torna-se no oitavo reforço do Sporting para a temporada 2020/21, juntando-se nesta lista a Adán (ex-Atlético Madrid), Nuno Santos (ex-Rio Ave), André Paulo (ex-Amora), Feddal (ex-Betis), Antunes (ex-Getafe), Pote (ex-Famalicão) e Porro (ex-Valladolid).Em termos físicos, o brasileiro estará nas condições normais para esta altura da temporada, visto ter cumprido a pré-época ao serviço do conjunto algarvio; e, em termos anímicos, estará, naturalmente, a atravessar um excelente momento, pois a mudança de Portimão para Alvalade significa um passo muito importante na carreira do jogador.Resta esperar para ver se o brasileiro consegue confirmar no Sporting as qualidades que levaram a SAD a pagar 5 milhões de euros por 50 % do seu passe, tornando-o no segundo reforço mais caro deste mercado.