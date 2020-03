Sporting oficializa André Bernardo como administrador da SAD

O Sporting oficializou a entrada de André Bernardo para o cargo de administrador da SAD até ao final do mandato. Tal como Record anunciou, Bernardo vai render Miguel Cal.





A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nostermos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre dodisposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que,em face da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Miguel Garcia Rodrigues Cal, em 26de Março de 2020, o Conselho de Administração deliberou, nos termos e para os efeitosdo disposto no Art.º 393, n.º 3, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais, proceder,na presente data, à designação, por cooptação, do Senhor Dr. André da Costa CabralBernardo, como Administrador da Sporting SAD, até ao final do mandato em curso.