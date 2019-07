Sporting oficializa contratação de Eduardo

O Sporting oficializou esta terça-feira a contratação de Eduardo, médio defensivo de 24 anos. O jogador brasileiro chegou do Belenenses, juntando-se assim aos já anunciados Luciano Vietto, Luís Neto, Valentin Rosier e Rafael Camacho.Eduardo é o quinto reforço garantido pelo Sporting para a presente temporada. De acordo com o queapurou, o médio assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas e, hoje, até já deverá realizar o primeiro treino em Alcochete sob as ordens de Marcel Keizer.A contratação do médio, de 24 anos, foi desde cedo uma das prioridades definidas pelos responsáveis leoninos. Assim que terminou a temporada, a SAD iniciou os contactos com o Belenenses e chegou a acordo para a transferência mediante o pagamento de 3 milhões de euros aos azuis. Contudo, uma vez que o passe do jogador pertencia ao Internacional de Porto Alegre, as negociações revelaram-se mais complicadas, e os últimos detalhes só foram definitivamente desbloqueados no passado sábado, após uma conversa entre Frederico Varandas e Rui Pedro Soares.Essencial para este desfecho das negociações foi a vontade do futebolista que, desde que foi informado do interesse dos leões em adquirirem o seu passe, manifestou de imediato a intenção de prosseguir a carreira em Alvalade. De férias no Brasil à espera de novidades, o sul-americano sempre foi expressando a sua vontade de forma a tentar acelerar as negociações. Na semana passada recebeu finalmente a luz verde para viajar para Lisboa e, no passado fim de semana, já fez os teste médicos indispensáveis à assinatura de contrato.