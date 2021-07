Etienne Catena oficializado no Sporting: «É um clube muito grande»

O Sporting oficializou a contratação de Etienne Catena, central de 17 anos, ex-Roma, que vem reforçar a equipa de sub-23 dos leões.





"Vim para o Sporting porque é um clube muito grande e cheio de jovens talentosos. Escolhi o Sporting porque quero crescer o máximo possível e penso que aqui o posso fazer da melhor forma. Quero dar o máximo e retribuir a confiança depositada pelo clube", sublinhou o defesa, em declarações à Sporting TV.Nascido na Costa do Marfim, ainda que com dupla nacionalidade italiana, Catena não deixou passar em claro um "grande jogador": Cristiano Ronaldo, formado na Academia de Alcochete e atual jogador da Juventus. Ainda sobre Itália, o central lembra o passado recente: "Tive uma bela experiência em Itália, na Roma, ganhei dois campeonatos, mas agora quero ter esta nova experiência no Sporting".A terminar, Catena diz-se "um jogador muito físico com qualidade técnica bastante elevada", ainda que "com muito a melhorar", e deixou uma mensagem aos sportinguistas: "Quero mostrar aos adeptos o jogador que sou com a camisola do Sporting", rematou.