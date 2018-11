Sporting oficializa Marcel Keizer

O Sporting oficializou esta quinta-feira contratação do treinador Marcel Keizer. O treinador holandês assinou um contrato válido até 2021.Keizer tinha rescindido com o Al Jazira, equipa dos Emirados Árabes Unidos, e regressa agora à Europa, onde o último emblema que tinha treinado foi o Ajax."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD ("Sporting SAD" ou "Sociedade"), vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com Marcel Keizer para a celebração de um contrato de trabalho desportivo como treinador da sua equipa principal sénior de futebol, válido de 12 de Novembro de 2018 até ao dia 30 de Junho de 2021".