Rosier oficializado no Sporting e Mama Baldé segue para o Dijon

O Sporting anunciou esta quinta-feira a contratação de Valentin Rosier ao Dijon. Em sentido contrário segue Mama Baldé, que vai reforçar os franceses.Rosier, lateral-direito de 22 anos, assinou por cinco temporadas e foi blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Dijon Football Côte d'Or para a transferência definitiva do jogador Valentin Rosier. A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato com Valentin Rosier válido por 5 épocas desportivas com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.No âmbito da mesma operação a Sporting CP - Futebol, SAD chegou a acordo com o Dijon Football Côte d’Or para a transferência definitiva do jogador Mama Baldé.A Sporting CP - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais aos jogadores."