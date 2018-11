O Sporting oficializou esta noite a rescisão do contrato com José Peseiro. Num comunicado enviado à CMVM, publicado já depois da meia noite, os leões revelam que o acordo para a revogação do contrato foi alcançado "por mútuo acordo".José Peseiro, recorde-se, abandonou o cargo de técnico após 14 encontros no comando do Sporting, não resistindo àquela que foi a 4.ª vitória no espaço de mês e meio, diante do Estoril, em jogo da Taça da Liga.