Sporting oficializa venda de Carlos Mané ao Rio Ave

O Sporting oficializou, através de comunicado, a venda de Carlos Mané ao Rio Ave. O extremo de 25 anos segue assim em definitivo para Vila do Conde, sabendo que não teria espaço na equipa orientada por Marcel Keizer. Os leões não revelaram quaisquer detalhes da transferência."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Rio Ave Futebol Clube para a transferência definitiva do jogador Carlos Mané.A Sporting CP - Futebol, SAD deseja ao jogador os maiores sucessos pessoais e profissionais."