Sporting organiza quadrangular em homenagem a Jordão com FC Porto na prova

O Sporting anunciou esta sexta-feira que vai organizar entre 20 e 22 de março o Troféu Rui Jordão. O quadrangular, que irá decorrer na Academia de Alcochete e servirá para homenagear a antiga glória leonina e do futebol português - que morreu em outubro do ano passado -, contará com a presença das equipas de sub-17 do Sporting, FC Porto, Saragoça e V. Setúbal (estes dois últimos foram emblemas que o antigo avançado também representou).





O modelo competitivo do torneio assenta numa lógica de todos contra todos, com as três jornadas agendadas para os três dias de prova. Todos os desafios estão marcados para o Estádio Aurélio Pereira e são de livre acesso."O Sporting CP pretende, com este torneio, homenagear a memória de um dos jogadores mais influentes da história do nosso Clube e um dos nomes incontornáveis do futebol português", explicam os leões em comunicado.