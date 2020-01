Sporting paga quase 12 mil euros por comportamento dos adeptos

O mapa de castigos divulgado ontem pelo Conselho de Disciplina revela que, na sequência dos jogos com V. Setúbal (Liga) e Sp. Braga (Taça da Liga), o Sporting vai pagar 11.858 euros de multas. As parcelas mais relevantes estão relacionadas com o comportamento dos adeptos no Bonfim – 3.188 euros – e a não presença de qualquer elemento, treinador e jogador, na flash-interview que se seguiu ao jogo da meia-final da Allianz Cup – 5.100 euros.

O restante valor é justificado com insultos dirigidos ao V. Setúbal – 510 euros –; e com o atraso de cinco minutos no arranque do encontro no Municipal de Braga – 408 euros. Nota para as duas multas pesadas, de 1.020 euros, aplicadas a Mathieu e Eduardo, e para a coima de Bolasie – 306 euros. Bruno Fernandes, Luís Maximiano, Acuña, Battaglia e Coates também ‘vão pagar’ pelos cartões amarelos que viram em Braga.