Sporting paga quase 20 mil euros em multas por causa do clássico

O mapa de castigos sumários divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF, que cita os relatórios do árbitro, do delegado da Liga e de policiamento, detalha os dois incidentes. "Os adeptos afetos ao Sporting CP (…) fizeram deflagrar os seguintes engenhos pirotécnicos: Minuto 22 - (...) 1 pote de fumo (este engenho foi arremessado para o relvado, caindo no interior da área do guarda-redes do visitado, não tendo atingido ninguém nem interrompido a partida); (...) Minuto 46 - (...) 1 tocha verde foi arremessada para o relvado, caindo no interior da área do guarda redes do visitante, não tendo atingido ninguém nem interrompido a partida", lê-se no documento.





A entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto (4.463 euros) por parte de adeptos do FC Porto e do Sporting, bem como o comportamento incorreto do público (4.463 euros) valeram igualmente coimas pesadas.O clube de Alvalade voltou, de resto, a ser multado (em 510 euros) por causa de insultos das claques dirigidos ao próprio presidente dos leões, Frederico Varandas. "Os adeptos afetos ao Sporting CP (…) gritaram repetidamente nos minutos finais da partida, as seguintes expressões: ‘Varandas cab***, pede a demissão", "Ó Varandas vai para o car****’", explica o comunicado do CD.