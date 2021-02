Sporting pagou 12,5 mil euros para emprestar Ilori

No primeiro dia deste mês, Ilori foi oficializado como reforço do Lorient até final da época, por empréstimo do Sporting, e ontem foi revelado que a SAD ainda pagou uma comissão de 12, 5 mil euros ao empresário israelita Pini Zahavi.





Entradas, saídas e empréstimos: Sporting informa CMVM



O central de 27 anos não fez qualquer jogo pelo Sporting esta época, tendo sido identificado desde cedo como excedentário.A este propósito, a SAD confirma à CMVM os empréstimos de Pedro Mendes (Nacional), Pedro Marques (Gil Vicente), Rafael Camacho (Rio Ave), Sporar (Sp. Braga), Misic (Dínamo Zagreb), Ivanildo (Almería) e Diaby (Anderlecht).