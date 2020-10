Sporting pagou 5 milhões em comissões no mercado de verão: os valores por jogador

A SAD do Sporting informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) da sua atividade no mercado de verão e, além dos valores anteriormente anunciados no Jornal Sporting, no comunicado enviado esta quinta-feira é possível observar que os leões pagaram, no imediato, cerca de 5 milhões de euros em comissões (4,951 milhões de euros).





No capítulo das entradas em definitivo, a administração de Frederico Varandas teve encargos adicionais nas contratçaões de Antunes (comissão de 135 mil euros) e Feddal (comissão de 400 mil euros), bem como nos dossiês de Pedro Gonçalves (comissão anual de manutenção de 85 mil euros), Adán (comissão anual de manutenção de 80 mil euros), Nuno Santos (comissão anual de manutenção de 142 mil euros) e Tabata (comissão anual de manutenção de 54 mil euros).No que toca aos dois jogadores que entraram por empréstimo, Porro (comissão de 175 mil euros) e João Mário (comissão de 100 mil euros) também entram nestas contas.Por outro lado, nas saídas, o Sporting pagou igualmente comissões nos negócios de Matheus Pereira (825 mil libras, o que rondará os 900 mil euros); Acuña (1,05 milhões de euros) e Wendel (1,78 milhões de euros). A este propósito, refira-se que a transferência de Acuña foi intermediada pela Gestifute, de Jorge Mendes.Já nos jogadores que abandonaram Alvalade cedidos, apenas Diaby obrigou ao pagamento de uma comissão de 50 mil euros.