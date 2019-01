Sporting pede ação de Proença face a entradas tardias de adeptos e apedrejamentos

O Sporting enviou uma carta ao presidente da Liga, Pedro Proença, pedindo medidas face às "entradas tardias de adeptos afetos ao clube nos recintos desportivos aos quais se desloca", dando como exemplo os jogos com o V. Guimarães e o Tondela.A esta situação, o Sporting acrescenta ainda outra: "Para além destes atrasos, não foram esquecidos os momentos de tensão sentidos na deslocação à cidade vimaranense, em que vários autocarros onde seguiam adeptos do Sporting foram apedrejados"O Sporting enviou esta manhã uma carta endereçada ao Presidente da Liga Portugal, Dr. Pedro Proença, devido às entradas tardias de adeptos afectos ao Clube Leonino nos recintos desportivos aos quais se desloca. Em causa estão os factos ocorridos nos jogos em Guimarães e Tondela, onde já estavam decorridos aproximadamente 40 minutos do primeiro tempo quando, finalmente, os adeptos e associados entraram no recinto.Para além destes atrasos, não foram esquecidos os momentos de tensão sentidos na deslocação à cidade vimaranense, em que vários autocarros onde seguiam adeptos do Sporting foram apedrejados, obrigando a mudanças na rota, resultado também da demora das operações de segurança, principalmente no que respeita à escolta do transporte.No jogo da passada segunda-feira, apesar de não haver registo de violência, o Sporting evidenciou também a demora nas operações de revista dos adeptos, sem qualquer explicação por parte das autoridades, o que retardou a entrada no recinto.A privação da entrada dos adeptos é algo relevante para o Sporting, visto que, na óptica do clube Leonino, afastam "os adeptos dos estádios de futebol e, lentamente, da modalidade".Os Leões pedem, por isso, uma acção por parte do Presidente da Liga, de forma a que este tipo de eventos não se repitam na na Liga Portuguesa.