Sporting pede medida cautelar e há hipótese de Rúben Amorim ir amanhã para o banco

O recurso ao castigo de Rúben Amorim seguiu esta manhã para o TAD com um pedido de medida cautelar. Como o TAD não vai conseguir reunir a tempo, a questão será decidida pelo presidente do TCAS, como aconteceu no caso do cartão amarelo exibido a João Palhinha no Bessa, e poderá ter efeitos suspensivos se, como se espera, Rui Pereira deliberar antes do Rio Ave-Sporting.





Se a providência for deferida, Rúben Amorim poderá ir para o banco amanhã em Vila do Conde.Recorde-se que o treinador do Sporting foi suspenso por 6 dias pelo Conselho de Disciplina por declarações após o Sporting-FC Porto de outubro, onde foi expulso por protestos contra a equipa de arbitragem.