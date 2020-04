Sporting pede voluntários para doação de alimentos

O Sporting, através do site oficial, apelou à inscrição de voluntários na Rede de Emergência Alimentar, recentemente criada pela Fundação do Futebol da Liga Portugal em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome, com o objetivo de fazer face às dificuldades causadas pela pandemia de coronavírus. A campanha visa ajudar na distribuição de bens alimentares a várias instituições de todo o País.

Na mesma publicação, que os leões difundiram pelas redes sociais, surge o link no qual as pessoas se podem inscrever na referida iniciativa, colocando apenas nome e endereço de correio eletrónico.

O Sporting lembra ainda que o Banco Alimentar Contra a Fome também pode ser ajudado através do site ‘alimenteestaideia.pt’, no qual é possível fazer a doação de bens alimentares.