Sporting perde com o Estoril e complica tarefa na Allianz Cup

Com uma derrota por 2-1 na receção ao Estoril , o Sporting complicou a sua vida no Grupo D da Taça da Liga, agora comandado pelo Feirense, com 6 pontos.Atualmente com menos 3 pontos dos fogaceiros, os leões têm a mesma pontuação que o Estoril e na derradeira ronda não dependerão apenas de si para assegurar o passaporte para a final four, que se realizará em janeiro, em Braga.Para seguir em frente, os leões terão sempre de vencer em casa do Feirense e não sofrer, tendo ainda de esperar que o Estoril não vença por dois ou mais golos. Caso perca ou empate em Santa Maria da Feira, aí os leões ficam desde logo fora da prova.Refira-se que, caso o Sporting vença por 1-0 em Santa Maria da Feira e o Estoril triunfe na Madeira por 2-0, as três equipas ainda na luta irão acabar a fase de grupos totalmente empatadas, sendo depois necessária a definição da ordem do grupo pela média etária mais baixa dos jogadores utilizados.a) maior diferença entre o número de golos marcados e número de golos sofridos nesta fase de grupos;b) maior número de golos marcados nesta fase de grupos;c) média etária mais baixa dos jogadores utilizados durante esta fase de grupos.Consulte a classificação da prova