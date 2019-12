Sporting perde com o LASK Linz e acaba fase de grupos da Liga Europa no 2.º posto

O Sporting foi esta quinta-feira derrotado pelos austríacos do LASK Linz por 3-0, averbando um resultado que resulta na descida ao segundo posto final do Grupo D da Liga Europa. Os dois golos da partida foram marcados na primeira parte, por Trauner (23') e Klauss (38' pen.), num período de jogo também marcado pela expulsão de Renan, precisamente no lance que resultou no penálti.





Com este resultado, os leões entram no sorteio de segunda-feira sem o estatuto de cabeças de série e podem encontrar algumas das equipas mais fortes vindas da Liga dos Campeões, mas também os primeiros colocados dos grupos desta mesma Liga Europa.