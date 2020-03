Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sporting perde em Famalicão e Sp. Braga fica mais confortável no pódio Leão acaba jornada a 4 pontos dos minhotos e com mais 2 do que Rio Ave e 3 do que o Famalicão