Sporting perde jogo-treino com o Estoril

O Sporting fez esta sexta-feira um jogo-treino com o Estoril, tendo perdido por 3-1. O golo dos leões foi apontado por Tiago Tomás, enquanto o Estoril beneficiou dos tentos de Roberto e Franco e de um autogolo de Ilori.



Diogo Sousa, Valentin Rosier (João Oliveira), Luís Neto, Tiago Ilori, Cristian Borja, Eduardo, Matheus Nunes, Matheus Oliveira, Rafael Camacho (Diogo Brás), Luciano Vietto (Tomás Silva) e Luiz Phellype (Tiago Tomás) foram os jogadores utilizados por Silas.



Face às muitas ausências motivadas pelos compromissos das seleções, Silas viu em acção alguns jovens da equipa sub-23.



Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral realizaram tratamento e trabalho no relvado e Doumbia, Bolasie e Mathieu a fizeram tratamento e ginásio.



Fernando prossegue o seu plano de recondicionamento físico, tendo ficado apenas pelo ginásio. Jesé Rodriguez apresentou queixas no pé direito, fruto de um traumatismo sofrido no treino de quinta-feira.

Renan Ribeiro padece de um estiramento no adutor direito, tendo feito apenas tratamento.



O Sporting regressa ao trabalho terça-feira às 10 horas, num treino à porta fechada na Academia em Alcochete.