O Comunicado é assinado pelo CEO do Grupo Inforphone, Tiago Ramos, que assume-se sportunguista, mas diz não poder "misturar emoções pessoais com as profissionais".



Este é o segundo patrocinador a anunciar que quer desvincular-se do clube de Alvalade. Também esta sexta-feira, o



O Sporting perdeu esta sexta-feira mais um patrocinador. "O Grupo Inforphone, atual parceiro oficial tecnológico (Official Office Equipment Partner) do Sporting Clube de Portugal com ligação até 2019, fazendo-se representar publicamente através da sua "brand" Inphtech vem, por este meio, informar que o Grupo irá desencadear os mecanismos legais para a desvinculação do contrato assinado entre as partes, nomeadamente por a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem da nossa marca", pode ler-se no comunicado do Grupo Inforphone divulgado esta sexta-feira.O Grupo Inforphone diz que "perante todos os acontecimentos e tomada de posição por parte da direção do Sporting", "já não existem condições", sublinhando que não querem estar "ligados a uma imagem que origina um sentimento de vergonha, arrogância e, acima de tudo, desrespeito" pelo investimento da empresa no clube.