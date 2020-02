Sporting perde na Turquia e diz adeus à Liga Europa

O Sporting disse esta quinta-feira adeus à Liga Europa, ao perder por 4-1 na visita ao reduto do Basaksehir, isto numa partida que foi resolvida apenas no prolongamento, já que no final dos 90 minutos se registava um triunfo turco por 3-1 que anulava a vitória leonina da primeira mão.





Um desfecho que acaba por ser cruel para a equipa comandada por Silas, já que os leões sofreram dois golos na fase final de cada parte do encontro, ambos marcados por Eden Visca, aos 90'+1 e depois aos 119', já em pleno prolongamento. Este último num lance no qual Vietto acabou por 'borrar' a pintura, ele que havia marcado o único golo do leão no tempo regulamentar.Com o adeus às competições europeias, resta ao Sporting apenas lutar por segurar o terceiro posto da Liga NOS.