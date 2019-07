Sporting perde particular na Academia com o Estoril

O plantel do Sporting realizou mais uma sessão de treino em Alcochete e Marcel Keizer optou por fazer um trabalho diferenciado com o plantel. Renan, Diogo Sousa, Ilori, Mathieu, Doumbia, Eduardo, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Jovane, Vietto, Bas Dost e Luiz Phellype trabalharam num campo sob as ordens do treinador holandês.





Já Luís Maximinano, João Silva, Eduardo Quaresma, Thierry Correia, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Miguel Luís, Joelson, Matheus Pereira, Gonzalo Plata e Pedro Mendes defrontaram o Estoril, orientado por Tiago Fernandes, e perderam por 0-1. A equipa da linha alinhou com Dani, Góis, Maia, Marcos Valente, Ricardo Tavares, Gonçalo, Khevin, Tendbeng, Kadi, Jonata e Roberto. O único golo foi marcado por Jonata.Resta acrescentar que Ristovski, Camacho, Ivanildo e Rosier continuam entregues ao departamento clínico, tal como Battaglia que prossegue a recuperação em Buenos Aires.