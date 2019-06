Sporting planeia regresso da equipa B a "curto prazo"

Tomaz Morais afirmou esta segunda-feira que nos planos do Sporting consta o regresso da equipa B a "curto prazo".





"Uma das linhas a curto prazo passa por restabelecer a equipa B. É fundamental na perspetiva atual. Não a devíamos ter largado. É uma ferramenta estratégia. Mas há que ter as condições e infraestruturas certas. Estamos a trabalhar nelas", disse o coordenador do gabinete de formação interna e liderança do Sporting numa conferência organizada pela Rádio Renascença em Lisboa.