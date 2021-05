Sporting pode ser campeão hoje: siga tudo ao minuto

há 1 horas 11:52

A loucura que os sportinguistas querem repetir hoje: há 19 anos foi assim a festa

Foi em 2002 que o Sporting celebrou pela última vez o título de campeão nacional. Na 32ª jornada, a equipa de Laszlo Bölöni teve a primeira chance para sentenciar o campeonato. Tinha de derrotar o Benfica, em casa, mas ficou-se por um empate a uma bola. Ainda assim, os leões tinham 71 pontos contra 67 do Boavista, a duas jornadas do fim. Uma vitória frente ao V. Setúbal, no Bonfim, seria suficiente para festejar... mas houve uma nova igualdade (2-2). Desta forma, o Sporting ficou a torcer por um empate ou por uma vitória do Benfica frente ao Boavista no dia a seguir. As ‘panteras’ estiveram na frente, mas deixaram-se derrotar (1-2). A comitiva leonina celebrou no hotel onde estava reunida, saiu para as ruas de Lisboa num autocarro e a festa com os adeptos durou até de madrugada. Foi depois no Estádio de Alvalade, no jogo frente ao Beira-Mar (vitória por 2-1), que os leões celebraram em casa. Depois mais festa na então Praça Sony, no Parque das Nações e na Câmara de Lisboa