Sporting pode ser campeão na segunda-feira: as contas do título e a classificação

Ao empatar esta quinta-feira em casa do Benfica, o FC Porto abriu espaço para que o Sporting possa ser campeão já na segunda-feira... e no sofá. Com esta igualdade dos dragões, os leões ficaram a apenas dois pontos de conquistarem o título que lhes foge desde 2002, isto quando restam ainda três jornadas. Mas até poderão celebrar sem precisar de entrar em campo - defrontam o Boavista na terça-feira. Para tal, será preciso a equipa portista não ganhar ao Farense na segunda-feira.





Na segunda-feira se:- O FC Porto não ganhar em casa ao Farense (32.ª jornada). Se assim for, os portistas ficarão, quanto muito, com 72 pontos, a 7 do Sporting e apenas com seis em disputa.Na terça-feira se:- O FC Porto vencer em casa o Farense no dia anterior e os leões vencerem o Boavista em Alvalade. Nesse caso, os portistas somariam 74 pontos e a formação lisboeta 82, com apenas seis em disputa.1.º Sporting, 79 pontos/31 jogos2.º FC Porto, 71/313.º Benfica, 67/314.º Sp. Braga, 59/31